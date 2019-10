Jovanotti ferito su Instagram: e spunta il cerotto che non ti aspetti

Un ragazzo fortunato. Anche quando si fa male. Niente di grave per l'incidente che ha costretto Jovanotti a correre dai medici e farsi medicare una ferita all'occhio. «Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità, e lei me lo ha ricordato». Così ha scritto stamane ai fan di Instagram per spiegare il taglio. Il cantante ha accompagnato il commento con una foto che mostra la contusione e due cerotti che coprono il taglio. Jova ha però tranquillizzato subito i followers: «Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti», ha scritto. E scherza in un altro post: «In realtà ho fatto tutto per poter mettere il cerotto di Hello Kitty».

