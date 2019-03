Jennifer Lopez si sposa: l'annuncio (con anello) su Instagram

Poker. Jennifer Lopez si sposa per la quarta volta dopo aver detto sì, lo dimostra una foto, al suo Alexander Rodriguez. La foto, dicevamo, è stata pubblicata su Instagram. Un diamante che fatica a stare nel riquadro del social network e che per avvertenza sarebbe meglio osservare con occhiali da sole. Brilla il gioiello, brilla il sorriso della cantanteattriceballerina eccetera che da anni regala emozioni ai suoi fans.

La proposta è stata fatta alle Bahamas dove JLo e Alexander Rodriguez si trovano in vacanza. Tanti cuoricini per commentare la sua gioia di condividere il resto della vita con l'ex stella di baseball. I due stanno insieme da due anni e da sempre hanno mostrato serenità e affiatamento: «Jennifer? Uno degli essere umani più intelligenti che abbia mai conosciuto». Parole che poi si sono trasformati in fatti. Alexander Rodriguez sarà dunque il quarto marito della star americana, dopo Ojani Noa (cameriere), Cris Judd (ballerino) e Marc Anthony (cantante). Jennifer Lopez dovrà organizzare una seconda festa, visto che quella di compleanno è già programmata per il prossimo 24 luglio.

