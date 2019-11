James Van Der Beek e la moglie perdono il sesto figlio per un aborto: «Siamo devastati»

Dolore per James Van Der Beek e sua moglie. La coppia, come annunciato dall'attore di Dawson’s Creek sui social, ha perso il figlio che stavano aspettando, il sesto. «Siamo distrutti, sotto choc», ha dichiarato mostrando una foto della moglie Kimberly in ospedale con una delle loro bambine.

«Siamo devastati. È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima, che stavamo aspettando per dargli il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile, ha preso una scorciatoia per ciò che sta al di là di questa vita», esordisce raccontando l'aborto che hanno dovuto affrontare. Non è il primo per la coppia, che ha sempre condiviso sui social le gravidanze che si sono concluse tragicamente in modo prematuro in questi ultimi anni.



Poi conclude: «Ci siamo già passati prima, ma mai così tardi nella, e mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile pere il suo benessere. Grato che ora si stia riprendendo, ma abbiamo appena iniziato ad affrontare questa situazione. Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori (e partner di danza) che sono stati così magnifici per noi durante questo periodo. Come molti di voi hanno detto, ‘Non ci sono parole’, ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci sei. Siamo addolorati».