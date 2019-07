Isola dei sogni cerca un guardiano: ecco come candidarsi (ma c'è tempo solo sino a lunedì)

C’è un’isoletta nel sud-est dell'Australia: si chiama Low Isles, ha tanto verde e un delizioso faro ed è circondata da un mare cristallino e una spiaggia bellissima. E sull’isola serve un guardiano tuttofare che si occupi della manutenzione: l’agenzia del governo australiano Great Barrier Reef Marine Park Authority sta infatti cercando una persona per coprire questo ruolo. Si può presentare la propria candidatura entro lunedì prossimo, 29 luglio: serve esperienza con i paesaggi naturali e nella manutenzione, e il lavoro consiste tra le altre cose alle riparazioni dei fari e al rapportarsi con i tour operator, oltre che non trascurare flora e fauna dell’isola. Lo stipendio? Sull’annuncio non è dato sapere.

D R E A M 🌊 J O B

Ever dreamt of living on a tropical island 🌴?! The @gbrmarinepark is seeking submissions for Island Caretakers for #LowIsles 🐠, just off the coast of #PortDouglas... ✅ Submit your tender at https://t.co/D5qmdYtZ8E

📸 https://t.co/CdBgQBaJ8Q pic.twitter.com/LRYuD79BcB — PortDouglas&Daintree (@PortDouglas_Aus) July 19, 2019

Ma per il lavoro dei sogni, peraltro con alloggio gratis, serve davvero sapere l’eventuale stipendio prima di inviare la propria candidatura ed eventualmente accettare nell’arco di 5 minuti? Non tutto è oro quel che luccica però: «A prima vista sembra il lavoro dei sogni, ma occuparsi di un’isola è faticoso e significa avere poca elettricità e acqua potabile: non è per tutti», ha detto Stephanie Lemm, responsabile del progetto, ad un giornale locale. Insomma, siete avvisati.



