Giulia De Lellis, Irama dopo la rottura sbotta su Instagram: «Non ho voglia di sentire le vostre caz***»

Irama, dopo la rottura con Giulia De Lellis, sbotta su Instagram : «Non ho voglia di sentire le vostre caz***». Il cantante, reduce dal successo di Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta, si sarebbe sfogato sul suo profilo social e il messaggio sibillino non sarebbe passato inosservato...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: spunta la foto del bacio

I fan infatti si sono chiesti se il post sia destinato ai Damellis (Giulia De Lellis e Andrea Damante) che negli ultimi giorni si sarebbero ri avvicinati. O alle continue indiscrezioni che sarebbero venute fuori sulla sua vita privata. Irama, infatti, sarebbe stato "pizzicato" con la modella Victoria Stella. E secondo gli ultimi rumors la storia tra i due starebbe procedendo a gonfie vele, con tanto di fuga romantica a Madrid.



In ogni caso i fan sono con Irama. C'è chi critica la ex Giulia De Lellis: «Questo è quello che succede se ti metti con certe persone...». E chi difende la nuova presunta storia d'amore del cantante: «Apprezzo lui che non si nasconde e ci mette la faccia. Piuttosto che Giulia che si dichiara single e invece se la fa con Damante». Insomma, con chi ce l'avrà avuta Irama? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA