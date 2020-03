ioleggoacasa, l'hashtag del momento è un invito alla lettura (e alla riflessione)

Abbiamo lanciato una campagna a favore della lettura. Vi invitiamo ad osservare le misure di sicurezza, ma vi suggeriamo di utilizzare il tempo che avete a disposizione per ritrovare il piacere di una buona lettura.#ioleggoacasa pic.twitter.com/MXBqGT0vUe — Accademia Della Scrittura (@AScrittura) March 9, 2020

Ho lanciato l'hashtag #ioleggoACASA : rimaniamo a casa e facciamo qualcosa di rivoluzionario, LEGGIAMO!



Domani troverete sul blog un articolo sulle librerie che fanno servizio a domicilio e qualche consiglio di lettura speciale... 📚🏡 pic.twitter.com/cUvdNzzUEy — Giulia Ciarapica (@GiuliaCiarapix) March 9, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restare a casa si deve, si può, se vogliamo sconfiggere l'epidemia. E cosa c'è di meglio che un buon libro, per impiegare il proprio tempo in maniera proficua e - soprattutto - per ottenere spunti di riflessione, ottimismo, coraggio? Con questo obiettivo, è stato lanciato l'hashtag #ioleggoacasa, accolto subito da molti utenti social.C'è chi informa delle proprie scelte letterarie, chi mostra la pila di libri pronti da attaccare, chi consiglia un romanzo, chi fornisce la propria top ten del momento.