Instagram novità 2022, dalla durata delle Storie ai commenti nei Reel: così cambierà il social network di Mark Zuckerberg

Instagram si prepara a rifarsi il look. La sfida a distanza con Tik Tok ha spinto gli sviluppatori a puntare ancora più con forza sui video. Adam Mosseri, il numero uno del social network di proprietà del gruppo Meta, ha svelato quali saranno le principali innovazioni che cambieranno il modo di interagire degli utenti. La novità più grande riguarderà le Stories, che passeranno dai classici 15 secondi a un minuto. Novità anche per i Reel, sezione su cui Instagram sta puntando molto da ormai due anni, che avranno i commenti proprio in stile Tik Tok.

«Dovremo ripensare a cosa sia davvero Instagram, perché il mondo cambia velocemente e noi dobbiamo cambiare insieme a lui». Adam Mosseri ha spiegato che nei prossimi mesi arriveranno maggiori opportunità di monetizzazione per i creatori di contenuti, oltre a una gestione della privacy migliorata. La questione dei Facebook Papers ha spinto gli sviluppatori ha creare uno "scudo" più forte per i dati sensibili che gli utenti cedono a Instagram.

2022 Priorities 📝



This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.



Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021