Instagram, cambiano le regole d'accesso: arrivano età minima e blocco dei messaggi

Novità su privacy, modalità d'accesso e sicurezza su Instagram. A partire da oggi, verrà chiesto ai nuovi utenti del social di comunicare la loro età prima che si iscrivano e la policy prevede un'età minima di 13 anni per registrare un account. I minori di 13 anni, pertanto, non potranno iscriversi. Sono alcuni degli aggiornamenti annunciati oggi da Instagram come parte del suo investimento per la sicurezza dei giovani sulla piattaforma. Se gli account Facebook e Instagram sono collegati, inoltre, verrà automaticamente aggiunta la data di nascita che si trova sul profilo Facebook. E se si modifica la data di nascita su Facebook, questa verrà cambiata anche su Instagram. Se non si possiede un account Facebook, o se i due account non sono collegati, è possibile aggiungere o modificare la propria data di nascita direttamente su Instagram.

Arrestato il mostro di Instagram: 41enne incensurato adesca una 12enne e le invia video e foto porno



Nelle prossime settimane, poi, verrà introdotta una nuova impostazione nei messaggi in direct che permetterà agli utenti di scegliere di non ricevere più messaggi o di non essere aggiunto ai gruppi di chat da persone che non seguono. «Questi cambiamenti permetteranno a Instagram di adeguare le diverse esperienze offerte dalla piattaforma all'età dei suoi utenti con un'attenzione particolare ai più giovani e assicurando, allo stesso tempo, che i minori di 13 anni non vi possano accedere. In passato Instagram non ha mai chiesto l'età delle persone perché si è sempre posta come un luogo dove potersi esprimere liberamente. Per questa ragione, non verrà comunque mostrata la data di compleanno alle altre persone della community», spiega una nota del social network.



Starting today, we’ll ask for your birthdate when creating an account, and in the coming weeks, we'll give you more control over who can message you. This will help us keep young people safer and enable more age-appropriate experiences. Learn more: https://t.co/j7HuSB9Mng pic.twitter.com/8k1cejWal5 — Instagram (@instagram) 4 dicembre 2019



«Questi cambiamenti rappresentano un passo in avanti nello sforzo di tutelare i più giovani, ma non significa che Instagram si fermerà qui. Nel corso dei prossimi mesi verrà studiato come le nuove informazioni potranno contribuire ad accrescere ulteriormente i livelli di protezione; ad esempio i più giovani verranno incoraggiati ad utilizzare tutti gli strumenti di controllo dell'account e della privacy che la piattaforma mette a loro disposizione», conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA