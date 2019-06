Instagram down, utenti nel caos: cosa è successo, due ore di panico social

Il problema pare molto esteso: solo in Italia si registrano qualche migliaio di segnalazioni, quelle a livello globale hanno superato nel giro di pochi minuti le 50 mila: gran parte dei problemi si registrano nel Nord Europa e sulle coste degli Stati Uniti, i tecnici Instagram subito al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile e attorno all'una di notte il down è stato risolto.

Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 01:13

Un nuovodown nella serata di giovedì. Milioni di utenti del più famoso social di foto sono entrati nel panico, per quanto il blocco di un social network possa creare panico, poco dopo le 23 di giovedì sera. Impossibile caricare nuovi post e visualizzare le storie. Blocco totale delle visualizzazioni e dei like per circa due ore. Attorno all'una di notte Instagram ha ricominciato a funzionare regolarmente.Su Twitter in pochi minuti #instagramdown è diventato un trend topic. Nelle ultime settimane è capitato più volte che Instagram abbia smesso di funzionare, l'app ultimamente sta creando parecchi problemi agli utenti.Attraverso Twitter gli utenti della rete in tarda serata stanno cercando di capire cosa sta succedendo e cercando risposte al down di Instagram. In rete sono subito comparsi anche migliaia di messaggi ironici relativi alla cosiddetta Instagram-dipendenza.Ben oltre mezzanotte Instagram era ancora ko, impossibile visualizzare foto e storie e cliccare like.