Influencer con la mascherina finta per sfidare le norme anti Covid: rischiano l'espulsione dall'Indonesia

Un video a Bali per sfidare le norme sull'obbligo della mascherina nel Paese. Due youtuber, Josh Paler Lin e Leia Se, adesso rischiano l'espulsione dall'Indonesia. Lo riferisce la Cnn. I loro passaporti, uno taiwanese e l'altro russo, sono stati intanto confiscati: nel video, divenuto virale su Youtube e poi rimosso, avevano provato a entrare in un negozio senza mascherina. Un tentativo fallito al quale era poi seguito un trucco messo a punto dai ragazzi per ingannare i negozianti: una finta mascherina chirurgica blu dipinta sul volto. I due influencer di Instagram hanno affermato che si trattava di uno scherzo e che entrambi stavano giocando per intrattenere i loro fan e followers.

In Indonesia ci sono oltre 1 milione 600mila casi di Covid, quasi 45mila i morti.

