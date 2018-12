Tragica fine per la coppia più amata di Instagram: Michelle e Christian trovati morti abbracciati nel letto

Ultimo aggiornamento: 12:55

Una vita all'apparenza perfetta quella vissuta suda due giovanitrovatiabbracciati nel loro letto. Alle migliaia di follower sui social mostravano il loro amore e la passione per i viaggi e il windsurf, ma la favola da copertina diè finita tragicamente con la loro morte.Michelle Avila, 20 anni, e Christian Kent, 23, sono stati trovati morti abbracciati nel letto della casa dei genitori di Michelle a Newport dalla mamma di lei lo scorso 14 ottobre. I ragazzi la sera precedente avevano partecipato a una festa alla quale non avevano bevuto alcol perché non si sentivano bene, da quanto ricostruito, ed erano andati via presto. All'indomani la scoperta sconvolgente. Secondo quanto ricostruito, Michelle e Christian avevano preso degli antibiotici prima di dormire per affrontare gli impegni lavorativi della giornata seguente.Tra le cause della morte i genitori e la polizia indicano una possibile overdose di droga, anche se nella casa non sono state trovate sostanze stupefacenti: si attende l'esito dei test tossicologici.Tuttavia, queste due morti hanno riacceso la polemica sul problema della droga nel sud della California. «I genitori devono sapere che i loro figli non sono al sicuro. Questa morte è la prova che nessuno è perfetto, anche se sembra così», ha detto il padre di Michelle in lacrime ai media.Lo choc e il dolore dei genitori di Michelle è chiaro. «Due bellissimi ragazzi, è stato come Romeo e Giulietta, sono morti entrambi e si stavano abbracciando a vicenda», ha detto il signor Avila.