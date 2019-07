«Il bagaglio è troppo pesante» e lui indossa 15 maglie per non pagare il sovrapprezzo: il video è virale

A tutti nella vita sarà capitato di arrivare al check-in con l’ansia di avere la valigia “fuori peso massimo” e di dover pagare un supplemento. A John Irvine, un padre di famiglia scozzese, una volta arrivato al banco EasyJet, è stato comunicato che la sua borsa era di otto chilogrammi fuori il peso massimo cosentito. Di conseguenza gli è stato chiesto di pagare un sovrapprezzo, cosa molto comune e risaputa da parte delle compagnie low-cost. Ma a John questa cosa non è proprio andata giù. Non ne ha voluto sapere di spendere ulteriori contanti oltre il prezzo del biglietto ed ha trovato una semplice soluzione. Sopra i propri vestiti ha indossato ben quindici capi tra camicie, maglioni e magliette, nonostante la temperatura si aggirasse intorno ai 30 gradi.

Il figlio Josh ha ripreso la simpatica scena e l’ha postata su twitter. In poco tempo il filmato è diventato virale, con oltre 800 mila visualizzazioni. I commenti degli utenti rendono omaggio alla brillantezza ed alla genialità di John. Alcuni scrivono “E qualcosa che vorrei fare anch’io”.

La famiglia Irvine era di ritorno da Nizza, in Francia, verso l’aeroporto di Edimburgo quando Josh ha postato il video dicendo che suo padre stava “sudando”. «Sabato sera stavamo tornando a casa a Bearsden - 10 km a nord-ovest di Glasgow – dalla Francia e non avremo mai pensato di superare di otto chili il limite di peso» ha aggiunto Josh, poi continua:«La ragazza al bancone ci ha chiesto se volessimo pagare il supplemento, ma mio padre l’ha guardata e ha detto “Hen, guarda questo”. Ha aperto la cerniera della valigia e si è infilato velocemente quindici capi per aiutare a ridurre il peso. Mi facevano male le costole dalle risate. Superare i controlli di sicurezza non è stato facile, perché pensavano stesse cercando di contrabbandare qualcosa sotto i vestiti. Per fortuna alla fine ce l’abbiamo fatta».



