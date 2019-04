L'infedeltà dell'uomo? Si legge in faccia. Donne più brave a mascherarla

I sospetti sono stati confermati. L'uomo che tradisce si fa scoprire subito, non solo e non tanto perché lo fa in modo maldestro ma perché non riesce proprio a nasconderlo. Sì, l'infedeltà dell'uomo gli si legge in faccia. A indicarlo non è tanto la mimica ma i tratti dei viso. Chi ha una mascella volitiva, un arco sopraccigliare forte e le labbra sottili è infatti più propenso a tradire. Segnali che mettono in allarme non solo le donne che cercano un compagno per la vita ma che vengono percepiti anche dagli altri uomini, i quali vedono nel dongiovanni un potenziale rivale.

Difficile invece individuare per ambo i sessi le donne infedeli. Forse perchè meno propense a tradire e complice anche l'uso dei cosmetici, riescono a mascherare meglio i legami fra caratteristiche facciali e comportamenti personali. A tracciare il profilo della capacità di leggere nel viso i tradimenti gli psicologi evoluzionisti dell'University of Western Australia, che hanno mostrato a 1.500 volontari dei due sessi una serie di foto chiedendo di scovare chi era fedigrafo e chi no.



According to a research by the University of Western Australia, a woman can judge unfaithful man just by looking at his face but men are less able to spot a cheating woman. Between men and women, who do you think are ‘better’ cheaters in relationships? #WednesdayWisdom — pollstarKe (@pollstarke) 17 aprile 2019

