Ilary Blasi, paillettes ed effetto "vedo non vedo": la foto fa il boom su Instagram

Ilary Blasi lascia tutti senza fiato. In una di queste ultime serate estive, dopo aver fatto il giro di tutta Europa assieme al marito Francesco Totti e al loro piccolo Cristian, appena tornata a Roma, ha deciso di lasciare tutti senza fiato con uno scatto bollente postato sul suo profilo Instagram. La Blasi si è fatta fotografare di schiena, alla festa dell'amica Michela, indossando un jumpsuit scintillante effetto vedo-non-vedo e impreziosito da gioielli che le lascia la schiena scoperta quasi fino al fondoschiena. A completare l'outfit, tacchi altissimi color crema.

Il post ha già ottenuto oltre 100 mila like dai seguaci della conduttrice, che sembra prontissima per tornare in tv.

