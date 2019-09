Ilary Blasi, casa Totti distrutta dal temporale. E pubblica il video del giardino distrutto

Il maltempo che ieri si è abbattuto a Roma ha causato danni anche in casa Totti. La moglie del campione, Ilary Blasi, ha mostrato sul suo profilo Instagram le immagini del giardino devastato dalla furia dei venti. Ed è stata proprio Ilary a spiegare che le raffiche hanno distrutto il tappeto elastico dei bambini e sradicato molte delle piante che adornavano il verde. E tutto in poco tempo. Dopo la pioggia, però, è tornato il sereno.

Questa mattina, infatti, dopo la conta dei danni, a monopolizzare l'attenzione dei coniugi Totti è stata la scuola. E dopo la bufera Ilary e Francesco hanno potuto accompagnare Christian e Chanel, in classe dopo la pausa estiva. Anche questo momento è stato documentato da Ilary nelle Stories di Instagram. “Ciao ragazzi, mi mancherete”, urla a Cristian e Chanel da lontano.

Ma la mancanza finisce subito. E, nella storia successiva, Ilary fa un balletto sexy in vestaglia per celebrare l’inizio della scuola… A livello lavorativo, Ilary ha deciso di mollare la conduzione del Grande Fratello Vip, ma non lascia certo la tv.



Ilary, che ha abbandonato il timone del Grande Fratello Vip, condurrà ​"Euro Games", il programma che raccoglie l'eredità di Giochi senza frontiere, e che sta per approdare su Canale 5. «Questa è una cosa che volevo fare fortemente, da anni, e l'ho proposta a Mediaset. Ci pensavo da tanto tempo e, quando finalmente hanno accettato, non mi sembrava vero», ha dichiarato Ilary.





