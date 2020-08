Ilary Blasi, tenera complicità con la piccola Isabel al mare. E Totti commenta: «Mammamia che bella»

Ilary Blasi e la piccola Isabel conquistano i social con una foto pubblicata su Instagram in cui le due, sorridenti, giocano in acqua. Lo scatto, apparso sul profilo della showgirl con la didascalia «LIFE», ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti da parte di fan estasiati per la bellezza dell'immagine, in grado di ritrarre la tenera complicità fra madre e figlia. Fra i tanti commenti spicca, naturalmente, quello di papà Francesco Totti che scrive: «Mammamia che bella!».

Ma quello dell'ex capitano della Roma non è l'unico commento "vip" al post. Bianca Guaccero, da buona collega di Ilary, commenta: «Meraviglia!». Si aggiunge anche Jonathan Kashanian che definisce la foto «una pubblicità», riferendosi alla bellezza della posa, tanto perfetta da sembrare pensata per uno spot pubblicitario. Il post arriva a pochi giorni di distanza dalla polemica con il settimanale "Gente", che aveva pubblicato in copertina la foto della prima figlia di Ilary e Totti, Chanel, scatenando l'indignazione dei genitori.



