Ilaria D'Amico e la gaffe con Mourinho ai Fifa Awards: «Era una farsa, tutto concordato»

Era stato il momento più discusso dei best Fifa Football Awards dello scorso 23 settembre 2019. Vi ricordate la gaffe di Ilaria D'Amico con Josè Mourinho? Quella per cui l'ex allenatore dell'Inter lasciò infastidito il palco del Teatro alla Scala di Milano? In quell'occasione lo Special One era stato chiamato sul palco dalla giornalista che gli aveva chiesto se, nel caso si scoprisse mai la vita su altri pianeti, quale allenatore potrebbe mai essere in grado di allenare una fantomatica Top 11 intergalattica.

«Non penso che permetterebbero a qualcuno di allenare due squadre per volta. Serve un coach disoccupato come me, Fabio Capello o Walter Zenga, ma sicuramente io sarei un candidato» aveva detto Mourinho. Al che la D'Amico aveva ribadito che sì, in effetti al momento lui era proprio disoccupato (dall'esonero dal Manchester United dello scorso dicembre). L'allenatore si era estremamente innervosito e aveva poi lasciato il palco, nonostante i tentativi della conduttrice sportiva di riportarlo indietro.

Bene, era tutto organizzato. C'è già chi si era accorto fosse tutta una recita ma, per i più, il siparietto era risultato convincente e il video aveva fatto il giro dei social. Ieri, al Festival dello Sport di Trento, la D'Amico, impegnata in un gioco di ruolo intervistatrice-intervistatore con il marito Gigi Buffon, ha rivelato che era tutto un gioco.

Buffon, dopo essere stato preso in giro dalla moglie, inverte i ruoli e torna sull'episodio tra il Mou e la D'Amico. Lei, quasi a due mesi di distanza dall'accaduto, rivela: «In realtà era tutto concordato. Mou stesso aveva suggerito la risposta, era previsto che lasciasse la sala».

