ROMA La giovane attivista svedese Greta Thunberg e il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Enrico Giovannini saranno ricevuti domani mattina dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati prima di partecipare al seminario «Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare», che si terrà in mattinata nella sala Koch alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. L'ASviS è stata scelta come soggetto di riferimento in occasione della visita di Greta a Roma. «Greta ha avuto il coraggio di rivolgersi al mondo e dire la verità - sottolinea Enrico Giovannini - Avrebbe potuto farlo chiunque. Invece, la voce è uscita da una ragazza di soli 16 anni, che ha deciso di mettere i leader mondiali nelle condizioni di dover ascoltare e di assumersi le proprie responsabilità. E con lei milioni di ragazze e di ragazzi hanno deciso di lottare in prima persona affinché venga garantito un futuro sostenibile per loro e per il pianeta». «Non possiamo che apprezzare il fatto che i media di tutto il mondo si siano finalmente interessati a questi temi fondamentali che, se non affrontati subito, determineranno danni enormi non solo dal punto di vista ambientale ma anche sul piano economico, sociale e istituzionale», conclude Giovannini