Harry e Meghan contro i paparazzi: «Basta foto rubate». E minacciano azioni legali

«Basta foto rubate». Harry e Meghan contro i paparazzi: minacciano azioni legali nei confronti dei fotografi che scttano foto senza il loro consenso. La diffida ai media è arrivata dopo che alcune immagini della duchessa del Sussex in Canada sono state pubblicate su giornali e siti web. I legali della coppia affermano che le foto che ritraevano Meghan mentre passeggiava in un parco di Vancouver con il figlio e i suoi due cani sono state scattate senza il consenso della duchessa da fotografi che si erano nascosti tra gli alberi. Un comportamento che i legali paragonano alle molestie. Per questo, la coppia è pronta ad avviare azioni legali.

Gli avvocati, riporta la Bbc, sostengono che i paparazzi hanno anche tentato di scattare immagini interne dell'abitazione canadese di Harry e Meghan usando dei teleobiettivi. Inoltre, i fotografi sono accusati di turbare la tranquillità della coppia, rimanendo praticamente accampati fuori dalla loro residenza. Harry è rientrato proprio oggi in Canada, dopo aver partecipato con il premier Boris Johnson ad un evento ufficiale ieri a Londra. Il principe era rimasto separato dalla moglie e dal figlio Archie per oltre dieci giorni, dopo che Meghan aveva fatto ritorno in Canada.



