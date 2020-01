Harry e Meghan non graditi in Canada. «Si aprirebbe un caso Costituzionale delicato»

Mentre Harry è a Londra intento a discutere con la famiglia il suo nuovo progetto di vita, Meghan Markle è in Canada - la loro potenziale prossima casa - per far visita a due associazioni impegnate a vario titolo a fianco delle donne. Ma nello Stato indipendente dell'America Settentrionale, tuttavia, ci si continua a chiedere quali siano effettivamente i progetti della coppia reale e come considerare le differenti questioni che potrebbero essere d'intralcio a un loro possibile trasferimento.

Meghan Markle, prima uscita da borghese in Canada. Il padre, intanto, è pronto a testimoniare

La cittadinanza. Anzitutto i Sussex dovrebbero richiedere la residenza permanente in base a un sistema di punti che considerano le loro competenze e istruzione, come qualsiasi altra persona. Quindi, come sottolineato anche dal New York Times, qualora decidessero di risiedere in Canada, il duca e la duchessa non avrebbero un trattamento speciale: «Non ci sono disposizioni nel Citizenship Act che conferiscano lo status di cittadinanza canadese ai membri della famiglia reale. Dovrebbero passare attraverso i normali processi di immigrazione».

Il dibattito costituzionale. Il Canada si regge su un sistema di monarchia parlamentare nel quale i sovrani britannici sono anche sovrani del Canada; in quanto ex dominio del Regno Unito e dalla sua fondazione datata 1867 la nazione ha conservato il monarca britannico e quindi la regina Elisabetta II è conosciuta come “la regina del Canada”. Ciò non vale però per i suoi eredi: sebbene facciano parte della famiglia reale non hanno un ruolo costituzionale come principi o principesse canadesi, perché il Paese non prevede un sistema separato di titoli aristocratici. I titoli e i ruoli restano britannici. L'arrivo dei Sussex in Canada quindi - si legge sul The Globe and Mail - «tocca una delle questioni costituzionali più spinose della monarchia moderna: come mantenere una chiara distinzione tra le corone britanniche e canadesi».



Major Canadian newspaper says Meghan Markle, Prince Harry 'can't live' there https://t.co/BAACmTIvyZ #FoxNews — Sue McCoy⭐⭐⭐ (@csmcbragg) 16 gennaio 2020

Il precedente. La decisione della coppia reale di lasciare il proprio Paese, ha un precedente: il figlio della regina Victoria, il principe Arthur duca di Connaught, andò a vivere in Canada dove ricoprì la carica di governatore generale negli anni '10, ma successivamente il Paese ha affermato l'indipendenza della sua corona nominando governatori generali canadesi e tenenti-governatori. Il fatto che ora un principe britannico possa decidere di risiedere stabilmente nel Paese svolgendo compiti da "senior royal" potrebbe sollevare questioni di protocollo su chi, tra le cariche, dovrebbe avere la precedenza.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA