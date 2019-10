Halloween, dalle Kardashian a Justin Timberlake ecco tutti i costumi delle star

Halloween è una cosa seria a Hollywood. Ogni anno ai party glamour che si susseguono a Los Angeles le star sfoggiano outfit elaborati, degni di film dell'orrore. Quest'anno il tema delle notti dell'orrore sembra essere stato celebrativo. In pratica attori e cantanti hanno omaggiato colleghi e personaggi cinematografici. Menzione d'onore la meritano Jessica Biel e Justin Timberlake che hanno ricomposto, insieme agli altri membri, il gruppo degli 'N Sync di cui era il frontman. Lui si è travestito da microfono e ha lasciato il posto a lei che con tuta lucida e parrucca riccioli d'oro ha interpretato il marito. Altro travestimento azzeccatissimo è stato quello di Ciara e Russell Wilson, perfetti nei panni di Beyonce e Jay-Z.

Coppia inedita ma davvero cool quella formata da Kate Beckinsale in versione Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany e Jonathan Voluck strizzato in una tuta glitterata per sembrare Elton John. Meno ricercato ma decisamente sul pezzo il costume di Niki Minaji. La cantante e suo marito, Kenneth Petty, hanno interpretato Harley Quinn e Joker. Kourtney Kardashian ha puntato sul romantico e si è vestita da Ariana Grande. Un look così riuscito che a stento si capiva che non fosse l'originale. Sensuale e cartoon la versione di Jessica Rabbit di Ashley Graham, che ha svelato le sue forme bombastiche. Demi Lovato, invece, va sul classico con il costume di Marie Antoinette. Una versione 3.0 molto più seducente. In tema celebrativo non è passata inosservata Lisa Rinna (per chi non la ricordasse era la Taylor McBride nel serial Melrose Place), che fa il verso a Jennifer Lopez e al famoso abito verde di Versace che è diventato un pezzo di storia.



Grande attesa, ancora, per l'outfit che 'regina' di Halloween Heidi Klum indosserà stasera. La top model su Instagram, nelle stories, ha svelato piccoli dettagli del suo travestimento. Per ora si sa che è stato preso il calco del suo viso da Mike Marino, del Prosthetic Renaissance Studio, lo stesso che ha curato il make up di Joaquin Phoenix in Joker. Si prospetta un look da brivido.

