Halloween 2019, dai Ferragnez a Federica Pellegrini: i travestimenti dei vip italiani

Anche i vip amano Halloween. Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo aspettano il 31 ottobre per mostrarsi sui social in travestimenti horror. C'è chi punta sulla simpatia, chi sulla creatività, o chi coglie l'occasione per sfoggiare un costume sexy. In prima linea i Ferragnez, che per quest'anno hanno scelto di travestirsi tutti da Pikachu: Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone sono irresistibili nel loro costume da Pokemon giallo.

LEGGI ANCHE Halloween, la nebulosa nella Via Lattea sembra una zucca: la foto della Nasa

LEGGI ANCHE Amanda Knox: «Halloween, stanotte sarò donna che osa continuare a esistere»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è però anche chi punta sulla sensualità, come Federica Pellegrini , in lingerie con una zucca, o l'influencer, truccata da sexy pagliaccio horror. Bellissima anche, che si traveste da Malefica, la strega protagonista del film Maleficent con Angelina Jolie. Molto simpatici anche i costumi di, travestita da sposa cadavere, e quelli di, nei panni dei protagonisti della serie La Casa di Carta.