Greta Thunberg, morto a 94 anni il nonno Olof: «Uno dei più grandi attori svedesi»

Greta Thunberg saluta il nonno Olof. È morto all'età di 94 anni Olof Thunberg, il nonno della giovane attivista per il clima. A darne l'annuncio è la stessa Greta via social: «Ieri sera mio nonno Olof Thunberg è morto. È stato uno dei più grandi attori svedesi ed è stato sul palco per oltre 75 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ci manca terribilmente». Olof Thunberg, proprio come ricordato dalla nipotina, è stato un famoso attore svedese. Suo figlio Svante Thunberg, anche lui attore, e la cantante lirica Malena Ernman sono i genitori di Greta.

Igår kväll gick min farfar Olof Thunberg bort. Han var en av Sveriges största skådespelare och har stått på scen i över 75 år. Han var en av de snällaste människorna jag någonsin träffat. Vi saknar honom fruktansvärt mycket. pic.twitter.com/zekYvdPJND — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020

«È l'unica amica per cui salterei la scuola», ha scritto su Twitter Yousafzai, attivista per la difesa dei diritti civili e all'istruzione, condividendo una foto nella quale compaiono insieme su una panchina del parco. Thunberg da parte sua ha pubblicato due foto dell'incontro su Twitter: «Quindi... oggi ho incontrato il mio modello. Che altro posso dire?». Thunberg ha visitato Oxford mentre era diretta a Bristol, dove è attesa per la protesta sul clima di venerdì, e ha parlato anche con gli studenti. «Scienza, voto, limiti della protesta, disinvestimento, zero reale e zero netto e molto altro»: gli argomenti affrontati secondo quanto riferito dal preside del College Alan Rusbridger. L'attivista climatica ha incontrato ieri il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai in Gran Bretagna. La 17enne svedese si è recata al campus dell'Università di Oxford dove la 22enne attivista pakistana studi filosofia, politica ed economia.

