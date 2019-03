Greta Thunberg, Nadia Toffa: «Usano i bambini per non fare nulla». Bufera su Twitter

«Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna». Cosìsu Twitter commenta la figura di Greta Thunberg divenuta simbolo della battaglia a difesa del clima. La presentatrice tv ha condiviso un articolo del Foglio intitolato «Risparmiateci i bambini climaticamente corretti e gli adulti che li usano» e si è detta d'accordo con quanto scritto all'interno. La risposta dei suoi follower è rabbiosa scatenando anche una pioggia di insulti alla persona.

Greta Thunberg, Maria Giovanna Maglie: «La metterei sotto con l'auto». Bufera sui social



Ho letto questo articolo e sono d’accordo. Usano i bambini per non fare nulla. Che vergogna. Che ne pensate? https://t.co/B3nKjFEPb4 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 15 marzo 2019

«Secondo questo ragionamento, nel ‘69 nessun ragazzo sarebbe dovuto scendere nelle piazze per protestare? Sono senza parole Nadia... da te non me lo sarei aspettato», rispondo sotto al tweet i suoi follower. «Che vuol dire. Lei è una bimba, mamma che ignoranza», risponde Nadia Toffa. Poi i commenti diventando incandescenti. «A 16 anni non siamo bambini - scrive un utente - Molti dei ragazzi di oggi sono persone pensanti e con la testa sulle spalle e a volte ci si sente un po’ piccoli davanti anche a loro». E c'è chi passa agli insulti: «Lei ha mai manifestato? ​Si, le sue fregnacce sui doni del cancro ha manifestato».

Sciopero per il clima: migliaia in marcia a Milano

Altri invece invitano rispondono in modo educato, seppur contrari al pensiero della "Iena", insistendo sull'importanza della figura e del lavoro di Greta Thunberg: «Cara Nadia, è un pensiero frustrante e negativo cercare le magagne in tutto quello che di positivo muove le coscienze. Invece io penso che questa sana energia debba replicarsi e dilatarsi proprio come è successo oggi in tutto il mondo». E ancora: «​La bimba ha al suo attivo circa tre anni di militanza a favore di queste tematiche che fanno storcere gli occhi ai potenti del mondo per interesse personale».

Un dibattito che è andato avanti e c'è chi chiede spiegazioni alla Toffa su chi fosse il destinatario del suo tweet: «Ma chi sarebbero quelli che li usano?». La presentatrice risponde: «I potenti che non muovono un dito», e chiarise di non essere contro Greta Thunberg «è per difenderla. La sfruttano».



Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA