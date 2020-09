Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi dopo il tampone rientra: «Ho vissuto un trauma»

Tommaso Zorzi è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver fatto il tampone per il Covid a causa di una febbre sospetta. Per lui è stata però un'esperienza traumatizzante che ha condiviso con gli altri coinquilini della casa quando è tornato ufficialmente nel cast del reality. Zorzi è stato prima isolato e poi portato in ospedale per gli accertamenti: «Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre», ha ammesso ad alcuni compagni raccontando cosa aveva vissuto.

Zorzi ancora turbato dal tampone

Le analisi hanno dato esito negativo, così l'influencer è potuto tornare nella casa, anche se a suo dire è ancora turbato dall'esperienza vissuta. Anche se è stato escluso che abbia il covid-19 Tommaso continua a non stare bene nella casa, è ancora febbricitante e questo non gli permette di vivere al 100% l'esperienza nel reality.