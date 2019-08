Eleonora Pedron ritrova la felicità con Fabio Troiano: passione in vacanza a Pantelleria

ROMA - La storia d'amore è ancora alle prime fasi e la passione è inarrestabile: Eleonora Pedron ha ritrovato la felicità e il sorriso grazie a Fabio Troiano. La coppia è stata paparanzzata al mare durante una vacanza a Pantelleria. A immortalare Eleonora Pedron e Fabio Troiano è stato il settimanale di gossip Chi: le foto sono state pubblicate nel numero in edicola da oggi, mercoledì 21 luglio. L'intesa tra i due sembra essere perfetta, come dimostrano anche gli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini.​

Per l'ex Miss Italia Eleonora Pedron, 37 anni, la nuova storia è stata l'occasione per dimenticare la 'iena' Niccolò De Devitiis, frequentato per circa un anno. Fabio Troiano, 44 anni, era invece reduce dalla fine della lunga storia d'amore con Anny Centis.

