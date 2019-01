Google Maps pronto a segnalare la presnza di autovelox e limiti di velocità

Ultimo aggiornamento: 16:30

Non solo mappe, tempi di percorrenza ed analisi del tragitto più rapido. Google Maps fa un passo in avanti per aiutare gli automobilisti. Secondo il sito Android Police l'applicazione sta per introdurre due funzionalità aggiuntive: la segnalazione dei limiti di velocità e la presenza degli autovelox. Novità già introdotte sui device Android, ma solo in alcuni paesi.Al momento, secondo la segnalazione del sito, i due servizi sarebbero attivi in America, Danimarca, Brasile, Inghilterra ed Indonesia. Non ancora l'Italia, ma il segnale è piuttosto chiaro ed evidenzia l'intenzione di allargare le opzioni a livello globale. In realtà questi due servizi esistono già in altre app in commercio, ed anche all'interno di Waze, l'applicazione (acquistata da Google per un miliardo di dollari) in cui gli utenti iscritti possono segnalare in tempo reale, traffico congestionato, incidenti e la presenza di autovelox, soprattutto quelli mobili.La novità di Google Maps è dunque quella di aver metabolizzato questo duplice servizio all'interno della sua piattaforma, regina incontrastata per le indicazioni stradali. Negli anni, infatti, Maps ha soppiantato i vari device nati con questo obiettivo, uno su tutti il Tom Tom, superando anche Mappe, l'app che Apple carica di default su iPhone. Secondo le indiscrezioni riportate da Android Police, l'indicazione del limite di velocità dovrebbe apparire in basso a sinistra sul display della mappa, con l'implementazione di un allarme sonoro nel caso si superi la velocità di riferimento. Per quanto riguarda gli autovelox invece, nel momento in cui si avvicina all'apparecchio stradale, dovrebbe accendersi un'icona a forma di fotocamera su Maps.