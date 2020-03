Coronavirus, Giuseppe Conte star dei social: su Instagram nasce il gruppo delle sue fan

«Giuseppe Conte? È il premier più sexy d'Europa». La quarantena per coronavirus e il relativo letimotiv #iorestoacasa hanno avuto - oltre all'assalto ai supermercati - un effetto che nessuno si aspettava: l'aumento esponenziale delle fan del presidente del Consiglio. Che ormai spopola sui social a suon di meme con cuoricini e ironici hashtag come "Decretacitutti".

Su Instagram è nato pure un apposito gruppo, "Le bimbe di Giuseppe Conte", che in due giorni è passato da 2mila e 50mila follower e la cui descrizione è già tutto un programma: "Il nostro premier, l'uomo più bello del mondo". A metà tra serietà e presa in giro, "le bimbe" in questione condividono primi piani di Conte con la scritta "Andrà tutto bene" e commenti in cui esprimono tutta la loro ammirazione: «I discorsi in diretta del nostro bellissimo Presidente renderanno questa quarantena molto più sopportabile, siete d'accordo?».

«Ogni suo discorso è un colpo al cuore», sospirano le fan del premier, rapite, pare dalle dirette in cui Conte impone misure sempre più drastiche («una specie di sindrome di Stoccolma», scherza Vicky B., 30 anni). Così il nome del presidente del Consiglio diventa anche una tendenza Twitter, ma non con i commenti a tema politico che ci si aspetterebbe: piuttosto apprezzamenti del calibro di «Tutte sottone per te».

