Giulia Ottorini, il conto in banca dell'influencer: «Ho speso 30mila euro in quattro giorni», e il video è virale su Tik Tok

Giulia Ottorini ha 21 anni, vive a Bologna, è fidanzata con il trapper Mambolosco e nella vita fa l'influencer. Segni particolari? È riuscita a scialacquare ben 30mila euro in quattro giorni tra discoteche, parcheggi privati e altre spese folli.

O almeno, questo è quanto ha riferito lei ai suoi 1,8 milioni di follower su Tik Tok, in un video pubblicato ieri che ricalcava il popolare format tra i content creator «ecco quanto ho speso in un mese». Essendo però il mese in corso arrivato al quarto giorno - la data in cui si presume che la ragazza abbia fatto il resoconto - e non al 31, l'inflencer ha calcolato le spese relative soltanto in queste 96 ore.

Così, con un listino in sottofondo, con uno stato d'animo a metà tra il divertito e lo scioccato della serie "rido per non piangere", l'influencer ha spiegato dunque come ha fatto a polverizzare migliaia e migliaia di euro in così poco tempo. Il video è stato fin'ora visto da oltre un milione e mezzo di utenti su Tik Tok.

«Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video - esordisce lei, poi continua - Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto. Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva l'altro ieri quando ho fatto 15, 23, 47 e poi 8.100, 8.100, 7,60 e 6.256».

Poi, arriva il momento del verdetto finale: «Quindi facendo i conti siamo arrivati a 23579.47 euro. Sto per piangere - dice disperata, poi prosegue - E non è finita qua! Perché poi c'erano i contanti (circa 9800 euro! n.d.r.). Ora non ci sono più». Che fine hanno fatto fatto dunque quelle banconote? Non si sa, nemmeno l'autrice del video sa dirlo.

Troppo assurdo per essere vero?

Il video choc di Ottorini ha dei tratti talmente grotteschi che si fa fatica a credere che sia tutto vero quanto si vede e si ascolta dalla clip, e che invece altro non sia che un'astuta messinscena orchestrata ad hoc, soltanto per generare un po' di traffico in più sul proprio canale.

Vista la mancanza di particolari con cui la giovane elenca le spese, impossibile non porsi domande: che cosa può aver acquistato una ragazza di soli 21 anni, versando per due volte su un conto "Sabadell" (una nota banca privata spagnola) una cifra pari a 8.100 euro? Possibile che possa aver speso 9.800 euro di banconote, in quattro giorni, e non sappia neanche dire come? Solo chi ha prodotto la clip virale potrebbe (forse) rispondere.