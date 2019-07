Giulia De Lellis e Iannone insieme, lo "sfregio" di Cecilia Rodriguez spiazza tutti

Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono ufficialmente una coppia. L'influencer e l'ex di Belen sono comparsi in foto e video che non lasciano dubbi. Cecilia Rodriguez però non avrebbe preso bene la nuova liason. Se qualche giorno fa ha definito i neofidanzati «perfetti insieme perché entrambi alti un metro e una banana» , adesso la sorellina di Belen avrebbe rincarato la dose.

Giulia de Lellis e Andrea Iannone pronti alle nozze? Su Instagram spunta la foto dell'anello (e di un morso)

Come riporta Bitchyf, i fan si sono accorti che Cecilia Rodriguez ha tolto il segui su Instagram a Giulia De Lellis, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip . A quel punto anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe smesso di seguirla. Salvo poi cambiare idea. Giulia infatti segue di nuovo Cecilia. Ma la fidanzata di Ignazio Moser non ha ricambiato il gesto.

Insomma, Cecilia Rodriguez non avrebbe preso affatto bene la storia tra l'ex cognato pilota e l'ex amica di Gf Vip. D'altra parte, Giulia De Lellis avrebbe conosciuto Andrea Iannone proprio durante una cena con i Rodriguez. Quando lui era ancora il fidanzato di Belen. Per questo Cecilia non avrà digerito la nuova liason. Bufera in vista? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA