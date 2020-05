Giulia De Lellis e Andrea Damante, la gita romantica fa impazzire i fan: «Scene imbarazzanti»

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono più innamorati che mai. Sono tornati a vivere insieme a Milano e si sono concessi una gita romantica fuori porta con siparietti divertenti annessi. I fan sono impazziti alla vista delle immagini condivise su Instagram al punto che l'hastag "damellis" è finito in tendenza su Twitter. In molti hanno notato soprattutto la ritrovata sintonia in una coppia che è stata separata per tanto tempo.

I due, che dopo la quarantena trascorsa insieme a Pomezia, questa mattina hanno raggiunto un maneggio in campagna per una romantica passeggiata a cavallo. Un'escursione che è stata l'occasione per l'influencer romana di sfoggiare shorts di jeans, camicia coloratissima e cappello da fantino. Il fidanzato però l'ha presa in giro quando ha mostrato di non andare d'accordo con uno dei cavalli.



«Giulia ha cambiato cavallo, ci sono state delle scene imbarazzanti», ha fa detto tra le risate Andrea nelle sue stories mentre riprendeva la fidanzata al trotto. «Gli occhi di lui come quelli della prima foto di coppia», commenta un fan sui social. «Io ancora non ci credo che siano davvero tornati. Vi amo», scrive un utente.



I due si sono conosciuti a "Uomini e Donne" e si sono lasciati a causa dell'infedeltà del dj veronese. Giulia ha scritto un libro sul tradimento e ha frequentato Irama e Andrea Iannone, salvo poi tornare con il suo primo amore.



