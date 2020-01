Giorgia Palmas, «La lista non c'è più»: il cane si mangia l'elenco degli invitati al matrimonio

Piccola disavventura per Giorgia Palmas. Il cane della conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana infatti s'è mangiato l'elenco degli invitati al matrimonio. La coppia, però, sembra averla presa bene, con grandi risate sia da parte di Giorgia che del futuro marito Filippo Magnini.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano, la proposta sotto l'albero di Natale: «Difficile trovare le parole giuste...»



La Palmas ha mostrato su Instagram quel che resta della lista degli invitati al suo matrimonio in programma nei prossimi mesi. Un piccolo frammento di carta, che è tutto ciò che Cocco, il cane della modella e showgirl sarda, ha lasciato ai suoi padroni. L'annuncio del matrimonio, che da desiderio della coppia potrebbe svolgersi in spiaggia in Sardegna - seppure al momento non ci siano conferme ufficiali - è arrivato nei giorni scorsi, e dopo la consegna ufficiale dell'anello mostrata su Instagram per la gioia dei fan.



