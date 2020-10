Giorgia Meloni pubblica la lettera di Viktor Orban: «Protegga gli italiani dall'ondata dell'immigrazione»

«Grazie di cuore al primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán per la bellissima lettera che mi ha inviato. Lavoriamo insieme per un'Europa capace di proteggere la sua identità e di affrontare concretamente le sfide future». La leader di Fratelli d'Italia condivide la lettera inviata dal leader ungherese sui propri profili social. Una lettera scritta in due lingue, italiana e ungherese. Ai follower non sfugge il particolare della penna tricolore sul tavolo della Meloni e, ovviamente, neanche il testo inviato alla presidente del Partito dei Conservatori d'Europa: «In questi tempi così inquietanti in cui il mondo si trova ad affrontare gravi crisi economiche, politiche e morali, in Europa ci vuole unità, ragionevolezza e ci vogliono combattenti coraggiosi». Orban prosegue così: «L'Italia ha bisogno di un centrodestra solido che protegga i nostri amici italiani dall'ondata dell'immigrazione, che preservi i valori della famiglia tradizionale e della cultura cristiana e che aiuti a evitare il collasso economico».

