Gina Lollobrigida sbarca a 91 anni su Instagram: «Dopo il vaccino... mangio!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un po' di patatina nella mano sinistra e una maxi bibita su quella destra. In primo piano lei, Gina Lollobrigida. L'attrice ha scelto di sorprendere tutti i suoi fan pubblicando su Instagram una story: «Ciao amici, ho appena finito di fare il vaccino, ed ora mangio». Un messaggio "normale" per una diva del cinema che ha deciso di comunicare direttamente con i suoi fan attraverso il nuovissimo profilo aperto su Instagram: "ginalollobrigidareal".Gina Lollobrigida, a 91 anni, ha già raccolto tantissimi follower. Quasi in 50mila in poche ore, numero destinato a crescere: "Ricorrere alla chirurgia estetica? No mai, la bellezza esteriore dura 15 minuti... bisogna lavorare su quella interiore perché dura in eterno". Questa una delle tante domande arrivate sul suo profilo. Ognuna ha avuto una risposta, proprio dalla Lollobrigida.