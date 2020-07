Gattino incastrato nel motore di una Audi, i pompieri smontano l'auto e lo salvano

I vigili del fuoco si trasformano in meccanici, smontano un paio di pannelli dalla sottoscocca di un’Audi A3, riuscendo al liberare un micio, rimasto incastrato nel vano motore dell’auto. Il proprietario della vettura, un signore bolognese, era pronto a partire da Via Cappelletto a Lonigo (Vicenza) nel primo pomeriggio di sabato, quanto ha sentito dei miagolii provenire dal motore dell’auto. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, appurato l’impossibilità di estrarlo dall’alto, hanno optato per lo smontaggio di alcune parti, fino al raggiungimento del gattino che si è fatto docilmente catturare.

Il gattino in buono stato è stato affidato ad una signora per conto di un’associazione di protezione degli animali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il riassemblaggio delle parti smontate dell’auto.





