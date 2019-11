Ruba la foto dal profilo social di un giovane bello e palestrato: condannato a pulire le strade

Non si piaceva abbastanza. Con quella faccia lì e senza un fisico scolpito nessuno se lo filava sui social. Così ha pensato di diventare un altro. Ha rubato la foto dal profilo social di un ragazzo palestrato per apparire più attraente e sperare di attirare l'attenzione delle donne. Quell'immagine l'ha poi pubblicata sul suo profilo facendo credere che quel tizio con muscoli e tatuaggi era lui. Una ragazza però si è accorta del furto e l'ha denunciato. Il ragazzo di 22 anni di Pavia è finito così a processo con l'accusa di sostituzione di persona. Il giudice l'ha condannato a svolgere un lavoro di pubblica utilità: per tre mesi dovrà fare lo stradino, contribuendo a tenere pulita la città.

