Funerali Elisabetta, cosa porterà la regina nella tomba? L’ultimo (inatteso) omaggio a Harry

Lunedì 19 Settembre 2022, 09:51

Il giorno più solenne è arrivato: oggi 19 settembre la Regina Elisabetta viene sepolta nella cappella di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor al fianco dell’amato marito, il Principe Filippo. Le immagini del lungo corteo funebre per rendere omaggio alla compianta sovrana sono ancora vive e cariche di emozioni, così come lo sono i volti dei membri della Famiglia Reale che ora, con Re Carlo III alla guida della monarchia, dovranno affrontare nuove sfide. Alcune recenti indiscrezioni rivelano cosa ha deciso di portare con sé nella tomba la Regina Elisabetta: tra gli altri oggetti, anche un omaggio totalmente inaspettato a Harry: il prezioso gesto finale (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)



