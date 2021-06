Freskissimo, il prodotto di pet food innovativo sul mercato in Italia

Freskissimo, l'alimento innovativo è arrivato in Italia, si tratta del primo prodotto che non è né secco né umido e rappresenta il cibo per cani e gatti già cotto e pronto per essere consumato. La particolarità è che questo cibo è fatto con ingredienti trattati nel modo più semplice rendendolo un alimento monoproteico a base di carne 100% italiana, porzionata in bocconcini di pollo, tacchino o suino: Freskissimo inaugura la “terza gamma” del pet food italiano.

I numeri

In Italia vivono oltre 60 milioni di animali domestici: 1 per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia. Nelle case degli Italiani si contano circa 7 milioni di cani e quasi 7,5 milioni di gatti: dati che rendono bene l’idea delle dimensioni del mercato legato al pet food, da vent'anni tra i settori più dinamici e floridi del nostro Paese. La maggiore attenzione all’alimentazione dei nostri amici a 4 zampe ha spinto, inoltre, l'evoluzione del mercato del pet food verso una nutrizione specifica e funzionale, orientando i consumatori ad acquistare alimenti “super-premium” ad elevato contenuto qualitativo e di servizio.

La vendita del pet food

L’aspettativa di vita degli animali da compagnia è raddoppiata grazie allo sviluppo delle cure veterinarie ed alla qualità dell’alimentazione, anche per queste ragioni i consumatori tendono a scegliere prodotti di alta qualità e che cavalcano i trend emergenti. Pionieri di questo mercato in continua espansione sono gli Stati Uniti dove le tendenze salutistiche, negli ultimi anni, hanno investito anche l’industria del cibo per animali domestici.

