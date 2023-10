Frase del buongiorno per cominciare bene la giornata: oggi 21 ottobre e domani 22 ottobre

Frase del buongiorno: per ogni risveglio nel fine settimana una frase d'autore, un pensiero o un aforisma per augurare il buongiorno a sé stessi e alle persone a cui vogliamo bene. Poche parole per cominciare bene la giornata prendendosi qualche istante per riflettere e magari per condividere sensazioni e intenti.

Frase del giorno sabato 21 ottobre

«Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare». Jack Kerouac, romanziere americano, la frase è stata tratta dalla sua opera più nota Sulla strada, On the road

Frase del giorno domenica 22 ottobre

«Non facciamo quello che vogliamo e tuttavia siamo responsabili di quel che siamo» di Jean Paul Sartre, filosofo e scrittore francese