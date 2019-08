Gli sospendono la patente e lui si presenta in caserma guidando la macchina

Ultimo aggiornamento: 20:01

Guida ubriaco e gli sospendono la patente. Così i gendarmi lo convocano in caserma e lui, 'coerentemente', si presenta guidando la macchina. Teatro di questo episodio è, un piccolo Comune di 6mila abitanti nel dipartimento di Pas-de-Calais, nel Nord dellaLo scorso 24 agosto i gendarmi lo avevano notato parcheggiare l'auto in un'area a un centinaio di metri dalla loro caserma. Il suo comportamento, però, era un po' sospetto. Così, è stato tenuto sott'occhio. L'uomo era stato convocato proprio in caserma perché gli era stata sospesa la patente: era stato pizzicato ubriaco alla guida.Dopo aver finito è ritornato in macchina e l'ha riavviata. I gendarmi a quel punto non hanno perso tempo e l'hanno fermato.L'uomo è stato posto in custodia e ha lasciato i locali della caserma con una convocazione in tribunale e un fermo giudiziario del veicolo.A raccontare l'episodio, da loro stessi descritto come 'ìnsolito' è stata la Gendarmeria di Pas de Calais sulla propria pagina Facebook.