Caccia ai promessi sposi sul web, lo scatto di una turista a Fontana di Trevi diventa virale

Una giovane turista canadese, in vacanza a Roma, ha scatenato sui social una vera e propria caccia a una coppia di innamorati. Il motivo? «Mi sono fatta delle foto alla Fontana di Trevi e quando sono tornata a casa mi sono resa conto di aver immortalato tutta la sequenza di questo magico momento. E visto che i due erano soli, mi farebbe piacere trovarli per dargli le foto». Alycia Savard-Ouellet, 19 anni, del Quebec si stava godendo un viaggio di due settimane in Italia questa estate quando si è fermata a Roma per cinque notti - e ha visitato tra tanti monumenti anche la famosa Fontana di Trevi. Ma, quando la studentessa di scienze è tornata a casa in Canada e ha mostrato alla sua famiglia le foto, sua madre Cynthia Savard ha notato il momento magico che si svolgeva sullo sfondo.

LEGGI ANCHE Roma, scoperta "discarica" sotto fontana di Trevi: calcinacci, barattoli di vernice e residui edili



Gli scatti mostrano un uomo che indossa una camicia viola, pantaloni a strisce e scarpe marroni che porge un anello alla sua ragazza, che indossa scarpe da ginnastica bianche, un vestito rosso e una giacca nera, che ha le mani sulla bocca per la sorpresa. La coppia poi si abbraccia mentre Alycia continua a sorridere per la telecamera, ignara della scena dietro di lei. In ogni foto successiva, mentre Alycia sorrideva distrattamente davanti al punto di riferimento, la donna salta tra le braccia del suo fidanzato - dopo avergli detto sì.

Alycia, di Charlevoix, Quebec, ha raccontato: «È stato davvero carino. Una volta tornata a casa, stavo mostrando le mie foto ai miei genitori e ho detto loro “oh, ricordo, stavo ridendo a causa del bacio delle coppie carine”. Poi mia madre ha detto “aspetta, torna alla foto prima di questa”, e abbiamo notato quello che stava realmente accadendo. Quindi ho deciso di provare a trovarli e condividere le foto su internet, perché sono davvero carine e visto che erano soli sono certa che gli farebbe piacere averle». «È stato fantastico, spero di poterli trovare».

Alycia aveva riempito la sua estate di piani di viaggio, facendo un viaggio in aereo di 4.000 miglia in Italia per un’avventura all’insegna delle bellezze storiche «e della pizza». Durante viaggio dei suoi sogni in Italia, Alycia ha fatto amicizia con una ragazza canadese. «Da sempre volevo fare un viaggio in Italia, era uno dei miei sogni - racconta la 19enne - Quando sono arrivata, ero felicissima. La Fontana di Trevi poi era in cima alla mia lista poiché è una delle cose da non perdere quando si è a Roma. Ci sono andata tre volte e le foto sono state scattate la prima volta. Erano circa le 9 e una ragazza mi ha chiesto di fotografarla, abbiamo parlato un po’ e ho scoperto che anche lei è di Montréal. Così abbiamo fatto amicizia e mi sono fatta fare degli scatti anche io».

© RIPRODUZIONE RISERVATA