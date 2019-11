Flavio Briatore smentisce il flirt con la 20enne Benedetta Bosi: «Solo un'amica»

Flavio Briatore smentisce il flirt con la ventenne Benedetta Bosi. In un'intervista su Novella 2000, l'imprenditore italiano ha dichiarato: «Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi». Le foto dei due in barca - pubblicate da Chi - avevano lasciato pensare a un flirt, nonostante i 49 anni di differenza. Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, aveva commentato gli scatti della presunta coppia sui social scrivendo: «Fa rabbrividire».

Eppure Benedetta Bosi nei giorni scorsi non ha di certo smorzato queste voci, anzi. Rispondendo su Instagram a chi le chiedeva come facesse a stare con «uno che sembra tuo nonno», la ventenne studentessa di giurisprudenza ha scritto: «L’intelligenza non invecchia mai. I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no». Difficile, a questo punto, definire con esattezza il rapporto fra Briatore e la Bosi, apparsi molto vicini nelle foto in barca a Malindi e ora, improvvisamente, di nuovo lontani.



