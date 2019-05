Fiorello compie gli anni. La dedica dell'amico Jovanotti è speciale

Rosario Fiorello, uno tra i personaggi dello spettacolo più amati in Italia, oggi compie 59 anni. Noto il suo rapporto con Lorenzo Jovanotti: i due sono legati da una profonda amicizia che va avanti da quando Fiorello lavorava come animatore nei villaggi turistici. Stamattina il cantante ha postato sul suo profilo Instagram una speciale dedica per l'amico: cinque fotografie che percorrono il loro rapporto da quando si sono incontrati fino ad oggi. «buon compleanno fiore!!!!» ha scritto a margine Jovanotti.



La brillante carriera di Fiorello ha preso una svolta nel 1988 quando gli è stato affidato un programma su. Inviato per Sanremo, conduttore Festivalbar, è stato showman, imitatore, attore, comico, cantante, conduttore radiofonico, disc jockey e conduttore televisivo. Ha lavorato con Sky, Rai e Mediaset. Tutte le sere la sua voce vibrante risuona a Radio Dee Jay, dove ha esordito, con il programmaDa ieri, inoltre, si parla di Fiorello come possibiledi, con una presenza crossmediale tra tv, radio, web e social.