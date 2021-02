Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di Francesco dopo 15 anni di relazione. La cantante, 66 anni, ha condiviso su Instagram la foto dell'evento insieme al suo compagno, Carlo Di Francesco, 41 anni. Fiorella Mannoia ha scritto sul suo profilo anche la frase: «Dopo 15 anni...ebbene...SÍ». Tantissimi i commenti, le congratulazioni, arrivate anche da personaggi famosi come Ambra Angiolini. L'attrice ha mandato un messaggio ai due scrivendo: «Che bello!!!! Siete meravigliosi». Anche Giorgia ha partecipato virtualmente alla festa scrivendo alla collega: «EVVIVA GLI SPOSIII!!!».

Tanti altri fan hanno notato un particolare: le scarpe da ginnastica di Fiorella Mannoia sono state la "chicca" fashion, apprezzata dalla gran parte degli utenti. La coppia, lontana da sempre dal gossip e attenta alla privacy, vive da 15 anni una relazione che, oggi, è stata sugellata dal matrimonio.

Chi è Carlo di Francesco, marito della Mannoia

È un polistrumentista di grande successo, che è specializzato nelle percussioni. Nasce ad Avezzano, in Abruzzo, ma studia musica a Cuba all'età di 18 anni. Si inizia a far conoscere quando in tourneé affianca artisti come Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

Come si sono conosciuti

La storia tra la Mannoia e Carlo di Francesco rimane segreta per anni. Solo nel 2018 decidono di rivelarla postando una foto sui social, ma erano insieme già da 10 anni. Lei aveva detto che il matrimonio e i figli non erano una priorità, ma il giovane l'ha poi convinta a sposarsi.

Ultimo aggiornamento: 17:30

