Il fidanzato la tradisce più volte mentre è incinta, lei si vendica... sull'Xbox

Una ragazza 24enne è stata ripetutamente tradita dal fidanzato 25enne, anche mentre era incinta del loro primo figlio. «Mi ha spezzato il cuore», ha commentato la giovane, che ha ideato un piano per vendicarsi. «Volevo umiliarlo e dopo che l'ho fatto mi sono sentita meglio».

La vicenda si è svolta nel Northumberland, nel Regno Unito. Come riporta il Sun, Georgia Jackson, questo il nome della mamma in attesa tradita, ha deciso di vendere di nascosto l'Xbox del fidanzato Josh Maddock (dal valore di circa 210 euro) per appena tre euro. La consolle era "l'orgoglio" del ragazzo fedifrago e Georgia sapeva che andandola a toccare lo avrebbe ferito a morte.

Dopo il secondo tradimento, avvenuto proprio mentre lei era incinta, la giovane - che lavora in una casa di riposo - ha postato su Facebook l'annuncio di vendita, scrivendo: «Vorrei dare via l'Xbox per 3 euro. Ho bisogno di comprarmi un nuovo coltello da cucina, il mio è conficcato nei suoi pneumatici». E ha concluso il messaggio con un'emoticon sorridente.

Neanche a dirlo, la consolle è andata a ruba e il fidanzato traditore è rimasto sotto choc. «Non pensato che avrebbe reagito così - conclude Georgia - ma non sono pentita. Il suo tradimento era stato troppo grande. Mi aveva spezzato il cuore e questa è stata la mia vendetta».

Ultimo aggiornamento: 11:21

