Invita 32 bambini alla sua festa ma non si presenta nessuno: la foto di Teddy fa il giro del web

Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua festa di compleanno non è andata come sperava, ma grazie alla solidarietà dei social il piccolonon si sarà certo sentito solo. Dei 32 bambini invitati alla sua festa in, negli Stai Uniti, non se ne è presentato nemmeno uno, rendendo il party un flop assoluto. La mamma di Teddy ha pubblicato su Facebook la foto del bimbo solo e sconsolato durante la festa, raccogliendo migliaia di commenti e condivisioni. La foto è stata anche ripresa dai media locali, che hanno portato la vicenda alla ribalta e scatenato la gara di solidarietà del web.LEGG I Il bimbo è autistico, nessuno va alla festa di compleanno. La madre: «Lasciato solo» Numerosi i messaggi di auguri per il piccolo Teddy, che hanno contribuito a rendere il giorno del suo compleanno un po' meno triste. Il regalo più bello è arrivato però dai, la squadra di NBA che ha deciso di festeggiare con Teddy e invitarlo ad assistere alle partite. Ma l'insegnamento più importante per Teddy può essere sintetizzato da uno dei tanti commenti ricevuti sui social: «Buon compleanno piccolo uomo. Un giorno capirai che la felicità viene da dentro e cose del genere non faranno più male».