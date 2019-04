Fedez in versione hot in Polinesia "indossa" solo una noce di cocco: ma c'è un motivo

Fedez in versione hot in Polinesia: il cantante ha pubblicato su Instagram una foto coperto solo da una noce di cocco. Ma c'è un motivo: Fedez ha perso una scommessa con la moglie Chiara Ferragni e la penitenza era proprio una foto in tenuta adamitica.

«E niente, mi sono giocato una partita di ping pong con mia moglie con tanto di scommessa. Se ora mi vedete con un cocco come sospensorio significa che ho perso.Ciao, Chiara ti odio», ha scritto su Instagram.



