Fedez, la torta di compleanno è sbagliata: gaffe del pasticcere

Il compleanno di Fedez è stato ricco di emozioni, anche contrastanti. Fedez ha festeggiato il primo compleanno da marito di Chiara Ferragni e anche il primo da papà di Leone. La giornata del 29esimo compleanno è cominciata con un tenero post su Instagram, una foto che lo ritrae insieme a Chiara Ferragni e Leone, in cui il rapper annuncia anche una sorpresa in arrivo.

Poi il post di Chiara Ferragni per fare gli auguri al marito, infine una notizia che ha lasciato tutti sorpresi: il piccolo Leone ha subito un'operazione all'orecchio, e ha rischiato di perdere l'udito. Per fortuna tutto è stato risolto nel migliore dei modi, e a testimoniarlo c'è un'ultima foto pubblicata da Fedez in cui è nuovamente insieme alla sua famiglia, ma stavolta con una torta che nasconde una sorpresa. Per capire quale, basta guardare la foto: il pasticciere di Los Angeles ha recepito male la richiesta dei suoi clienti, e sul dolce ha scritto «Scrivi: tanti auguri Fedez».

