Fare amicizia dopo i 40 anni è possibile?

Domenica 31 Luglio 2022, 11:19

Il 30 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’amicizia. Ricorrenza resa ufficiale nel 2011 dalla Nazioni Unite, che nasce con la volontà di incentivare l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui. Ma cosa significa davvero far amicizia al giorno d’oggi? I social network hanno indubbiamente moltiplicato le opportunità di connessione tra le persone, ma, se per Millennials e la Generazione Z fare nuove conoscenze online è spontaneo e immediato, per gli over 40 può risultare più complesso. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

