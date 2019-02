Malena contro Fabrizio Corona: «Ma quale grande amante, non è attratto dalle donne»

Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese, lancia una velenosa frecciata all'indirizzo di Fabrizio Corona. La pornostar ed ex delegata Pd, infatti, era stata tirata in ballo dall'ex 'fotografo dei vip' nel suo libro, Non mi avete fatto niente, in cui venivano rivelati alcuni dettagli piccanti su delle relazioni sessuali avute con donne molto famose del mondo dello spettacolo.

Molte delle avventure raccontate da Fabrizio Corona risalirebbero ai tempi della sua relazione con Silvia Provvedi. Tra i vari tradimenti, ci sarebbe stato anche quello con Malena, di cui Corona aveva parlato così: «Con lei mi volevo solo divertire, la vedevo come un oggetto di libidine».

La pornostar, dal canto suo, in un'intervista a Nuovo ha commentato così: «Quella parola non mi piace, accostata ad una donna non è mai bella. Faccio un lavoro molto particolare, ma un conto e dire che stimoli la libidine e un altro è definirmi un oggetto. A differenza di Fabrizio Corona, io preferisco non rivelare i nomi delle persone famose con cui ho avuto delle relazioni, fa parte della mia dignità di donna». Lo riporta anche Fanpage.

La vera stoccata a Fabrizio Corona, tuttavia, arriva quando Malena decide di scendere nei particolari: «Non è in grado di provare piacere né di apprezzare le sfumature della donna. Il sesso bisogna saperlo gustare e lui non lo sa fare. Non ho mai sentito una donna parlare di lui come un grande amante, non ha una vera attrazione per le donne».

Solo pochi giorni fa, Malena era intervenuta a La Zanzara su Radio24 per commentare le indiscrezioni su Nacho Vidal. Il pornoattore spagnolo, infatti, avrebbe contratto l'Hiv ma Malena si è detta tranquilla: «Non mi sento in pericolo, ho recitato con lui a maggio 2018 quindi sono passati diversi mesi: faccio i test ogni 20 giorni come tutti, l’ultimo l’ho fatto il 18 gennaio, mi sento a posto sulla questione».

